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В Национальном историческом музее проходит выставка "Памяти местечек"

Исчезнувшему миру еврейских общин Беларуси посвящается. В Национальном историческом музее проходит выставка "Памяти местечек" минского художника Юрия Крупенкова. Быт сапожника, портного, лавочницы и музыканта показан портретами, пейзажами и жанровыми сценками. Отдельное место в экспозиции - холокосту.

Выставка является логическим продолжением проекта "Тихая мелодия наших местечек", представленного ранее в городах Беларуси, а также за рубежом.

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