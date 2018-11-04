3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Национальном историческом музее проходит выставка "Памяти местечек"
Исчезнувшему миру еврейских общин Беларуси посвящается. В Национальном историческом музее проходит выставка "Памяти местечек" минского художника Юрия Крупенкова. Быт сапожника, портного, лавочницы и музыканта показан портретами, пейзажами и жанровыми сценками. Отдельное место в экспозиции - холокосту.
Выставка является логическим продолжением проекта "Тихая мелодия наших местечек", представленного ранее в городах Беларуси, а также за рубежом.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП