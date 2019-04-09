Мир глазами детей. В Национальном историческом музее прошла выставка детского изобразительного искусства. Свои работы представили победители республиканского конкурса, среди которых дети-сироты и молодежь с ограниченными возможностями. Лучшие картины оценивали знаменитые белорусские художники, иллюстраторы и деятели культуры. Финалисты получили дипломы и подарки. Также для победителей организаторы подготовили каталог выставки с лучшими работами конкурса.