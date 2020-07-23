В Национальном историческом музее сегодня состоится открытие выставки "Наследие Беларуси"

Сегодня вечером состоится открытие выставки "Наследие Беларуси". В стенах Национального исторического музея авторы Александр Алексеев и Олег Лукашевич подведут итоги своего проекта, который с 2001 года рассказывает международной публике о нашем достоянии. У зрителей впервые появится возможность настолько широко познакомиться с результатами работы творческого тандема: будут представлены книги-альбомы, документальные фильмы и фотографии. На снимках - восстановленное архитектурное наследие страны: замки в Мире и Несвиже, усадьба в Залесье, храмы в Полоцке, Сынковичах, Ивенце. Многие из этих кадров хорошо известны минчанам: они были выставлены под открытым небом в арт-пространстве парка Челюскинцев. С экспозицией длиной практически в один километр познакомились миллионы жителей и гостей столицы.