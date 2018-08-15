ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка к 100-летию Израиля Басова

Пророк своего времени. Сегодня в Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка к 100-летию Израиля Басова. Третья персональная, но, увы, посмертная. При жизни художник вынужденно вел "затворнический" образ жизни - его слишком прогрессивные работы не показывали широкой публике. Только эпизодически. Тем не менее, он не переставал писать. И создал свой неповторимый стиль. 111 полотен - живопись и графика - вошли в экспозицию. Полное собрание Басова насчитывает около тысячи.

Для ретроспективы собрали работы из разных фондов, включая депозит Национального художественного, Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Белорусского союза художников и госархива.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все