Пророк своего времени. Сегодня в Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка к 100-летию Израиля Басова. Третья персональная, но, увы, посмертная. При жизни художник вынужденно вел "затворнический" образ жизни - его слишком прогрессивные работы не показывали широкой публике. Только эпизодически. Тем не менее, он не переставал писать. И создал свой неповторимый стиль. 111 полотен - живопись и графика - вошли в экспозицию. Полное собрание Басова насчитывает около тысячи.