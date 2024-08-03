В мире искусства каждое полотно - это окно в душу творца. О сокровенном посредством кистей и красок рассказал белорусский художник Микола Бущик.



Выставка как яркое обновление колористического языка белорусской живописи, которое маэстро заложил еще в 80-х годах. Более полусотни полотен, выставленных в Национальном художественном, отражают эволюцию авторской манеры. Значительное внимание уделено акварели - представлено свыше 60 работ.



Цвет может сыграть ключевую роль в формировании настроения и эмоционального восприятия зрителя. Специалисты в области психологии считают, что цветовая гамма, которую использует художник, оказывает положительное влияние на человека.



Художник виртуозно передает эмоции через экспрессивные мазки и свободную композицию. Его произведения философские и ассоциативные, узнаваемые по авторскому стилю и наполненные энергией жизни, что находит отклик и у посетителей выставки.



Это крупнейшая репрезентация графики художника за последние 26 лет. В масштабах экспозиции запланированы кураторские экскурсии, а также творческие встречи с самим художником.



Прочувствовать особую энергетику цвета эстеты смогут до 11 августа в новом корпусе Национального художественного музея, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Карла Маркса, 24.