В Национальном художественном музее Беларуси - знаменитая коллекция Третьяковской галереи

В Национальном художественном музее Беларуси знаменитая русская коллекция Третьяковской галереи представлена совместно с работами белорусских фондов. Проект посвящен пейзажу. Полотна конца XIX - начала XX века и имена классиков: Грабарь, Коровин, Левитан. Экспозиция рассказывает о величии большой и малой родины каждого художника, о природе и, конечно, о людях. Наталья Бордиловская посетила выставку.

Выставку можно назвать "Белыницкий-Бируля и его друзья". Все 40 картин экспозиции - кисти самого Витольда Каэтановича и художников, с которыми мастер был особо близок. Работы земляка-живописца из-под Волковыска Станислава Жуковского. Компаньонов по пленэрам и увлечению охотой Николая Богданова-Бельского и Александра Моравова. Полотно Игоря Грабаря - гостя дачи "Чайка". К слову, все работы объединяет еще и эта географическая точка, которая стала очень важной в жизни Белыницкого. Окрестности озера Удомля под Тверью когда-то вдохновляли Левитана, а в 1902 году сюда приезжает Белыницкий-Бируля. Влюбляется в северную природу, покупает землю и строит дачу. Благодаря Белыницкому здесь побывали десятки художников. В этих краях написаны сотни шедевров, многие из которых - сейчас в экспозиции!

В тех импровизированных мастерских учились около 200 детей. Уроки юным давали классики: Коровин, Степанов, Архипов. Их работы также на выставке. Центральное же полотно экспозиции - хрестоматийное "Над вечным покоем" Левитана и как перекличка ему "Час тишины" Белыницкого-Бирули. Картины даже хотели повесить рядом, ведь вдохновением обоих художников стало Удомльское озеро. "Час тишины" - призер международных фестивалей. "Над вечным покоем" - полотно, которое в 1894 купил Третьяков. К слову, в Минск привезли эскиз шедевра - он имеет оригинальное название "Перед грозой". Оригинал находится в Третьяковской галерее.

Среди представленных шедевров Третьяковки особо примечательна эта картина. Полотно под названием "Из окрестностей Пятигорска" - ученическая работа Белыницкого-Бирули. Здесь белорусский мастер еще сам на себя не похож, угадывается влияние его кумира и учителя Левитана. Но именно этот пейзаж для своей коллекции приобрел Павел Третьяков. Он разместил картину в своей галерее рядом с полотнами маститых и известных мастеров.

Меценат редко покупал студенческие работы, но в Белыницком увидел дар. И не ошибся. Для Белыницкого-Бирули тот успех был только началом. Еще 5 его работ войдут в фонды государственной Третьяковской галереи. Здесь, в Минске, она представлена не впервые. Сегодня минимально - только 9 работ - из Москвы, остальные 30 - из наших запасников.