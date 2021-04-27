3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Национальном художественном музее открылся новый выставочный проект "Путь Христа на Голгофу"
"Путь Христа на Голгофу" - новый выставочный проект в Национальном художественном музее Беларуси. Более чем три десятка сакральных экспонатов о самом таинственном событии Евангелия - распятии Спасителя. Из постоянной коллекции отобраны резные скульптуры времен Речи Посполитой и Российской империи, иконы и кресты. Многие с повреждениями и ни разу не реставрировались. Такой вид сохранили специально. Суть проекта - через минимализм, намоленные шедевры и игру света передать боль и страдания Христа. Часть коллекции зритель увидит впервые. Вэтот четверг автор экспозиции проведет экскурсию по четырем концептуальным залам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП