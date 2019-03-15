В Национальном художественном музее выставлены более 100 тиражируемых оригиналов Сальвадора Дали

Попасть в гости к великому Дали можно уже сегодня. Впервые не только в Национальном художественном, но и в Восточной Европе, - выставка более 100 тиражируемых оригиналов сюрреалиста. "Вечные часы" в бронзе, бриллиантах и рубинах, ангелы и "Женщина в огне". Страховая стоимость вернисажа более 20 миллионов евро . Скульптуры и графику доставили в Минск фурами из швейцарской коллекции Dali Universe. Гений лично заключал контракт с фирмой и ее владельцем - итальянским арт-дилером Беньямино Леви. К слову, он лично откроет выставку в музее. Наша съемочная группа первой встретилась с другом Дали.

Беньямино Леви, владелец коллекции работ Сальвадора Дали: "В 1958 году я открыл художественную галерею в Милане, где была выставка сюрреалистов, и я поехал в Париж, чтобы приобрести картину Сальвадора Дали. Так мы и познакомились. Это был очень эрудированный, интеллектуальный человек с потрясающим чувством юмора. Мы много беседовали. На протяжении 10 минут он несколько раз мог поменять тему разговора. Это и психоанализ, астрономия. Он сделал сотни иллюстраций на шедевры мировой литературы. А для этого нужно было все это прочесть. Понять его работы очень не просто, как и его философию, и взгляд на жизнь. Я много размышлял после нашего общения, и это помогло мне проникнуть в мир Дали".