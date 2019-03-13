В Национальном художественном музее появится свой реставрационный центр

Об этом стало известно на конференции с участием представителей Украины, Литвы и России. Более полусотни реставраторов и исследователей провели открытый диалог. В списке главных тем - воссоздание портрета Радзивиллов и слуцких поясов, разработка культурных проектов и стажировка молодых кадров.

