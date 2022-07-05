В Национальном художественном музее прошел мастер-класс для детей

Творческое развитие детей - это основа их развития, основа развития их мышления, их моторики, и вообще удовольствие в жизни. Удовольствие как мотивация движет очень многими процессами, поэтому, безусловно, творческое развитие детей занимает очень важное место в их воспитании.

Ольга Бригадная, научный сотрудник Национального художественного музея, руководитель детской студии

