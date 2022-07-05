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В Национальном художественном музее прошел мастер-класс для детей
Полезные и творческие выходные. В Национальном художественном музее на выставке, посвященной 75-летию Минского государственного колледжа имени Глебова, завершились мастер-классы по художественной керамике. Дети от 7 до 12 лет освоили тонкости работы с глиной - создали игрушки из натурального материала.
Творческое развитие детей - это основа их развития, основа развития их мышления, их моторики, и вообще удовольствие в жизни. Удовольствие как мотивация движет очень многими процессами, поэтому, безусловно, творческое развитие детей занимает очень важное место в их воспитании.
Кроме тематических мастер-классов, студия Национального художественного музея "В гостях у Тюбика" проводит занятия для детей. Такие уроки знакомят юных посетителей с изобразительным искусством и развивают у них эстетическое восприятие.
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