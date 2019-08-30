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В Национальном художественном музее пройдет открытый урок для школьников
Первый звонок для школьников впервые дадут в Национальном художественном. Только в один день - 31 августа - музейные пространства переформатируют в школьные классы. Преподавать математику, химию, историю, труд и другие учебные предметы будут научные сотрудники музея в течение 5 часов. В расписании уроков - игровой квест на 10 школьных предметов. На входе билет обменяют на дневник ученика.
В этот же день презентуют и новые талисманы музея - Мольбертика и Палитрочку. Кроме занятий, учеников ждет "Большая перемена" с просмотром советских мультфильмов и развлекательные мини-квесты.
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