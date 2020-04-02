В Национальном художественном музее сегодня состоится концерт колокольной музыки

Колокольный звон среди экспонатов древнебелорусской культуры. Сегодня в Национальном художественном музее состоится концерт колокольной музыки. Оценить его онлайн сможет каждый. Уже завтра он появится на официальном YouTube-канале и сайте музея. Этот проект по сути является продолжением экспозиции в честь юбилея Митрополита Филарета. Трезвон Софии, воскресный и водосвятный перезвон услышим от ансамбля "Колокольчик" и выпускников отделения звонарей Минского духовного училища.