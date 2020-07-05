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В Национальном художественном "оживают" легендарные полотна
Ко Дню Независимости в Минске "оживили" легендарные полотна. Танк Т-34, первым ворвавшийся в Минск в 1944 году, "выехал" из картины Валентина Волкова на паркет Национального художественного. Правда, в дополненной реальности. Музей совместно с IT-партнерами разработал новое приложение для смартфонов "Мастацкі: LIVE". Так, каждый посетитель музея может бесплатно скачать программу на свой телефон, навести камеру на картину, и ее важнейшие детали оживут в 3D-формате. Разработка существует с весны. Первым полотном выбрали легендарное произведение "Минск. 3 июля 1944 года". Кстати, самый масштабный шедевр постоянной экспозиции музея.
Новые произведения будут появляться раз в две недели. Специалисты не просто создают динамичные элементы. Перед технической частью работы проходят исследования и раскрытие неизвестных фактов. Так, на экране смартфона можно увидеть первоначальный вариант шедевра Волкова, где вместо ружья в руке солдата цветы.
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