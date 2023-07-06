В Национальном художественном выставка дипломников Глебовки - зал постоянной экспозиции стал ярко-красным

У нас с Национальным художественным любовь и дружба много-много лет. Правда, мы единственные из учреждений среднего специального образования, кто имеет право приходить в Нацхуд на копийную практику. Мы отметили к нашему 70-летнему юбилею работы наших выпускников, выставленные в постоянной экспозиции Национального художественного музея стикерами с нашим знаком 70-летия, он был красного цвета и зал стал красным. Наша связь с музеем глубинная.

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова