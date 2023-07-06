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В Национальном художественном выставка дипломников Глебовки - зал постоянной экспозиции стал ярко-красным
Дипломники Глебовки на гастролях в Национальном художественном музее. Свыше полусотни творческих единиц минского колледжа презентуют свои работы и получают дипломы в уникальной атмосфере легендарных залов. Статус самого творческого учреждения образования подтверждают в формате "холст-масло".
У нас с Национальным художественным любовь и дружба много-много лет. Правда, мы единственные из учреждений среднего специального образования, кто имеет право приходить в Нацхуд на копийную практику. Мы отметили к нашему 70-летнему юбилею работы наших выпускников, выставленные в постоянной экспозиции Национального художественного музея стикерами с нашим знаком 70-летия, он был красного цвета и зал стал красным. Наша связь с музеем глубинная.
Глебовка готовит не только по классическим специальностям - монументальное искусство и живопись. Обучают и дизайну мультимедиа с основами композиции и цветоведения.
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