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В Национальном художественном заканчивают реставрацию портретов магнатского рода Радзивилов
Полотна 19 века приобретены Мирским замком из частного собрания князя Константина Гогенлое-Шиллингсфюрста. За восстановление памятников искусства Национальный художественный берется не впервые. Загадки столетий в этих стенах ежедневно разгадывают более 20 реставраторов. Первой обновленные портреты Радзивиллов увидела наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.
Эти портреты из собрания Радзивиллов вернулись на историческую родину буквально несколько лет назад. Оригинальные копии были созданы в Вильно. Магнаты часто дублировали свои изображения для разных резиденций, для князей это было чем-то вроде домашнего фотоальбома. Украшение коллекции Мирского замка - два ростовых портрета. На них князь Михал Казимир Рыбонька, о чем свидетельствует надпись на тыльной стороне полотна, а также Анна Людвика из рода Метельских.
Портреты приводят в экспонабельное состояние. Виной являются условия, в которых находились полотна. Темные коридоры Шиллингсфюрстского замка - не лучшее место для хранения живописи 19 века. На ростовом портрете Михаил Казимир изображен копиистами в лучших традициях идеологии сарматизма. Героический образ Рыбоньки дополняет гетманская булава, которая подчеркивает его государственный статус. Рыцарские латы как дань героическому прошлому.
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