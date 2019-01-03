В Национальном художественном заканчивают реставрацию портретов магнатского рода Радзивилов

Эти портреты из собрания Радзивиллов вернулись на историческую родину буквально несколько лет назад. Оригинальные копии были созданы в Вильно. Магнаты часто дублировали свои изображения для разных резиденций, для князей это было чем-то вроде домашнего фотоальбома. Украшение коллекции Мирского замка - два ростовых портрета. На них князь Михал Казимир Рыбонька, о чем свидетельствует надпись на тыльной стороне полотна, а также Анна Людвика из рода Метельских.



Портреты приводят в экспонабельное состояние. Виной являются условия, в которых находились полотна. Темные коридоры Шиллингсфюрстского замка - не лучшее место для хранения живописи 19 века. На ростовом портрете Михаил Казимир изображен копиистами в лучших традициях идеологии сарматизма. Героический образ Рыбоньки дополняет гетманская булава, которая подчеркивает его государственный статус. Рыцарские латы как дань героическому прошлому.