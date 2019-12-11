В Национальном центре современных искусств состоялся вернисаж, посвященный Новому году

До Нового года остаются 3 недели. К встрече 2020-го уже готовятся не только городские службы, украшая улицы праздничной иллюминацией, но и музеи. Так, сегодня в столице в Национальном центре современных искусств состоялся вернисаж, посвященный главному календарному торжеству.



Как белорусы встречали Новый год в разные эпохи - антология праздника в репортаже Инны Пилевич.Мальчики-зайчики и девочки-снежинки. Знакомые образы новогодних утренников на черно-белой пленке. Теперь некогда личная хроника уже музейный фонд. Все эти кадры из домашних архивов присылали семьи со всей страны в Национальный центр современных искусств. Сегодня здесь вернисаж любительских новогодних снимков.







Анализ традиций празднования Нового года через искусство. В качестве документальных свидетельств XX столетия елочные игрушки, иллюстрации к детским книгам и произведения живописи. Один из 10 новогодних залов отвели под творчество современных художников. К примеру, вот так, по мнению Александра Бельского, 1 января выглядит на орбите.

