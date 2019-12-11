ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Национальном центре современных искусств состоялся вернисаж, посвященный Новому году

До Нового года остаются 3 недели. К встрече 2020-го уже готовятся не только городские службы, украшая улицы праздничной иллюминацией, но и музеи. Так, сегодня в столице в Национальном центре современных искусств состоялся вернисаж, посвященный главному календарному торжеству.

Как белорусы встречали Новый год в разные эпохи - антология праздника в репортаже Инны Пилевич.Мальчики-зайчики и девочки-снежинки. Знакомые образы новогодних утренников на черно-белой пленке. Теперь некогда личная хроника уже музейный фонд. Все эти кадры из домашних архивов присылали семьи со всей страны в Национальный центр современных искусств. Сегодня здесь вернисаж любительских новогодних снимков.



Анализ традиций празднования Нового года через искусство. В качестве документальных свидетельств XX столетия елочные игрушки, иллюстрации к детским книгам и произведения живописи. Один из 10 новогодних залов отвели под творчество современных художников. К примеру, вот так, по мнению Александра Бельского, 1 января выглядит на орбите.

Изображение


История праздника в открытках

Открытка как неизменный атрибут праздников. По ним можно проследить, как на протяжении последнего столетия менялось отношение к Новому году. Некогда запрещенный в СССР праздник постепенно завоевывал статус самого главного календарного торжества. Так традиционные дореволюционные сюжеты стали изображаться в советских реалиях.

Изображение

Олеся Иноземцева, искусствовед: "

Достижения Советского Союза тоже руководством целенаправленно отображались в самых массовых и любимых открытках народа. Конечно, появление Деда Мороза - бамовца, появление Снегурочки как работницы почты СССР. А вместо заснеженных полей и сел появляется строительство электростанций".

Антология Нового года и на видео. В отдельном зале организован показ уникальных кадров из Государственного архива кинофотофонодокументов. Советские программы 40-80-х, где есть место застолью, песням, гуляниям. Совокупность многочисленных действий, которые переродились в традицию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все