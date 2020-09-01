В Национальной библиотеке Беларуси выставка Исаака Левитана

К 160-летию со дня рождения Исаака Левитана в Национальной библиотеке Беларуси - выставка мастера пейзажа настроения. В зале документов по искусству представлены репродукции известных картин Левитана, документы, воспоминания современников, статьи о художнике и его творчестве. "Березовая роща", "Осенний день. Сокольники", "Вечерний звон" - всего более 60 экспонатов. Фонды Национальной библиотеки Беларуси хранят более 250 разных материалов о пейзажисте Исааке Левитане.



