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В Национальной библиотеке Беларуси выставка Исаака Левитана

К 160-летию со дня рождения Исаака Левитана в Национальной библиотеке Беларуси - выставка мастера пейзажа настроения. В зале документов по искусству представлены репродукции известных картин Левитана, документы, воспоминания современников, статьи о художнике и его творчестве. "Березовая роща", "Осенний день. Сокольники", "Вечерний звон" - всего более 60 экспонатов. Фонды Национальной библиотеки Беларуси хранят более 250 разных материалов о пейзажисте Исааке Левитане.

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