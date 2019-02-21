В Национальной библиотеке представили рукописи перевода Евангелия на белорусский авторства брата Якуба Коласа

Ко Дню родного языка в Национальной библиотеке впервые представили рукописи перевода Евангелия на белорусский авторства брата Якуба Коласа. Писатель и наставник Михась Мицкевич перевел канонические книги в 60-ых в США. Раритет - в четырех тетрадях. Текст Евангелия сегодня доступен читателям в электронном формате. Вскоре уникальный перевод издадут в Беларуси.

На фасаде Национальной библиотеке сегодня транслировались строки из известных литературных произведений белорусских классиков, в которых есть исконно белорусские слова. Отметим, что некоторые из них редко используются в повседневной жизни.