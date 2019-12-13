В Национальной библиотеке стартовал проект "Книги Беларуси. Год 2019"

В Беларуси книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" признана самой популярной в 2019 году. Также сегодня стартовал проект "Книги Беларуси. Год 2019". Мероприятие проходит в Национальной библиотеке. На уникальной выставке представлены книги, изданные в стране в 2019 году.



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