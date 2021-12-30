В Национальной школе красоты в Минске дали Рождественский модный показ

Элегантные платья и строгие костюмы: в Национальной школе красоты дали Рождественский модный показ. На подиуме зимние и праздничные коллекции известных и начинающих белорусских брендов. А также вокальные и хореографические номера.

Такой проект, по мнению организаторов, укрепит дружбу и поможет лучше узнать культуру и моду друг друга.

Кроме того, для гостей подготовили рождественские и новогодние мировые хиты от молодых музыкантов и лауреатов республиканских и международных конкурсов.