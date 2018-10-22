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В Неделе белоруской кухни примут участие более полусотни кафе и ресторанов

Блюда из картофеля обязательно войдут в меню Недели белорусской кухни, которая сегодня стартовала в Минске. Акцию поддержали более полусотни кафе и ресторанов. Они приготовили по пять блюд по единому рецепту. Картофельные колдуны, солянка по-шляхетски, печеное яблоко. Стоимость национальных угощений (независимо от класса заведения) одинаковая - 31 рубль 50 копеек.

Это уже восемнадцатая Неделя белорусской кухни. За это время к гастрономическому проекту присоединились около сотни кафе и ресторанов. Некоторые белорусские блюда остались в постоянном меню.  

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