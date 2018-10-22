В Неделе белоруской кухни примут участие более полусотни кафе и ресторанов

Блюда из картофеля обязательно войдут в меню Недели белорусской кухни, которая сегодня стартовала в Минске. Акцию поддержали более полусотни кафе и ресторанов. Они приготовили по пять блюд по единому рецепту. Картофельные колдуны, солянка по-шляхетски, печеное яблоко. Стоимость национальных угощений (независимо от класса заведения) одинаковая - 31 рубль 50 копеек.