В Несвиже стартовал фестиваль "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов"

В эти минуты в Несвиже дают балет. Здесь стартовал фестиваль "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов". Масштабный форум с историческим подтекстом объединил сразу несколько локаций - костел, театральный зал и, конечно, внутренний дворик дворцового комплекса. На протяжении трех фестивальных дней пройдут концерты под открытым небом.

За всем наблюдает Нина Можейко (прямое включение). Свободных мест нет. Партер раскуплен. А это почти тысяча мест. К слову, не осталось вакантных кресел и в театральном зале. Это еще одна концертная площадка фестиваля, которая находится в замке, но более камерная, рассчитанная на сотню зрителей. Именно здесь в Несвиже появился первый театр европейского класса со своей труппой и оркестром. Я не ошибусь, если скажу, что во все времена магнаты покровительствовали искусству. Историческому тренду следуют и сегодня.

Начался фестиваль в костеле Божьего тела. Здесь в прямом смысле все дышит историей. Святыня находится под охраной ЮНЕСКО и представляет собой не только архитектурную жемчужину Несвижа, но и усыпальницу. Напомню, что в подземелье храма покоится большинство представителей семьи Радзивилл. Ежегодно ровно час в акустике костела выступает "Белорусская капелла". Нынешний концерт посвятили эпохе романтизма. Поэтому звездой программы стали произведения Станислава Монюшко. В том числе и "Гімн да пана Езуса", написанный композитором за месяц до смерти. Особенность программы помимо отреставрированных музыкальных шедевров заключается еще и в том, что под сводами костела прозвучала белорусская музыка в окружении мировых шедевров. Так, увертюрой концерта стала знаменитая «Аве Мария». Ее исполнили на трубе.

Фестивальный "квест" продолжили в самом замке Радзивиллов. Магнатская галерея, гостиные, охотничьи залы и покои - по такому маршруту провели гостей аристократического музея. Кстати, сколько комнат в резиденции, достоверно сказать сложно - цифры разнятся. Но в большинстве случаев речь идет о сотнях. Один из распространенных мифов, что исконно комнат было 365, как дней в году. Историки утверждают: слухи преувеличены. И это очередной несвижский миф. Но от этого флер загадочности из этих мест не улетучивается.

Прямо сейчас у стен замка Радзивиллов балетная классика. Па-де-де из "Лебединого озера" и "Корсара". Покажут и поэзию Шекспира на языке танца в постановке хореографа Александры Тихомировой. "Сонеты" - это синтез поэтического, хореографического и музыкального искусства. Сейчас я попрошу режиссеров показать фрагмент балетной шекспирианы. А также фрагмент интервью с генеральным директором Большого театра Владимиром Павловичем Гридюшко.