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В Новогрудке запустили новый туристический маршрут по местам Адама Мицкевича
Он включает сразу пять объектов района, связанных с именем поэта эпохи романтизма: кроме самого Новогрудка, костел, в котором крестили маленького Адама, а также места, которые описывал классик в своих произведениях, и где Мицкевич творил. О воссоздании культурно-литературного наследия Беларуси - Елена Бормотова.
Часовня поместья Чембров - архитектурный объект, восстановление которого стало международным делом. Здесь отсутствовала крыша и об изначальном виде можно было только догадываться. Архивные материалы и работы фотографа Яна Булгак, уроженца этих мест, помогли создать проект с исторической точностью.
Статуя Христа была найдена у часовни в жутком состоянии. Сакральная скульптура сохранилась только наполовину. Мастер из Лиды восстановил фигуру 500-килограммового Иисуса. Ее установили на гранитный пол.
Завершен первый этап восстановительных работ. Вскоре приступят ко второму. Он включает благоустройство территории. Открыть и освятить часовню планируют в октябре. Но уже сейчас объект включен в туристический маршрут "Путями Адама Мицкевича". Поместье, которому принадлежал культовый памятник, рядом.
Сегодня от усадьбы Чембров осталась только липовая аллея, но есть идея по ее восстановлению, ведь здесь познакомились родители Адама Мицкевича, а владелица усадьбы Анеля Узловская стала крестной матерью поэта. И именно наш Чембров является прообразом усадьбы в поэме "Пан Тадеуш".
Мицкевич часто посещал поместье, считал его вторым домом. И если вопрос восстановления усадебного дома только решается, то исследовательские материалы относительно часовни, где молились владельцы Чемброва, готовятся к подаче в Министерство культуры, чтобы придать ей статус историко-культурной ценности.
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