В новом выставочном пространстве Libra открылась выставка "Авангард. ХХ век"

Сегодня в новом выставочном пространстве Libra, на площади Победы, открылась выставка "Авангард. ХХ век". Самые громкие имена - от Сальвадора Дали до Шагала. Впервые в Минск привезли работы Кандинского, Магритта, Вазарели. Каждый из них шел своим путем, но все вместе они стали создателями нового направления в искусстве - авангарда.