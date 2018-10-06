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В новом выставочном пространстве Libra открылась выставка "Авангард. ХХ век"

Сегодня в новом выставочном пространстве Libra, на площади Победы, открылась выставка "Авангард. ХХ век". Самые громкие имена - от Сальвадора Дали до Шагала. Впервые в Минск привезли работы Кандинского, Магритта, Вазарели. Каждый из них шел своим путем, но все вместе они стали создателями нового направления в искусстве - авангарда.

В выставочном зале Libra в рамках экспозиции, которая продлится почти два месяца, будут проходить лекции по искусству. 

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