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В Одессе умерла известная сценаристка, актриса и режиссер Кира Муратова
Ей было 83. Печальную новость сообщили ее супруг и друзья. Известность ей принесли первые фильмы "Короткие встречи" и "Долгие проводы", которые практически сразу же вошли в классику советского кинематографа. А картина Муратовой "Астенический синдром" завоевала специальный приз "Серебряный медведь" жюри Берлинского кинофестиваля и премию "Ника" за лучший игровой фильм. В лентах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. После премьеры картины "Вечное возвращение" Кира Муратова заявила, что уходит из кинематографа.
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