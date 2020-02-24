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В павильоне "Беларусьфильма" собирают сцену нацотбора на "Евровидение-2020"
Техническая команда Белтелерадиокомпании приступила к монтажу сцены национального отбора на "Евровидение". В этом году шоу пройдет в самом большом съемочном павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" общей площадью в тысячу квадратных метров.
Финальное шоу развернется на 1000 кв.м
Монтаж проходит в несколько этапов. Уже установили каркас сцены, с помощью динамических лебедок подвесили световые фермы, собрали светодиодный пол и разместили LED-экраны. Работать на шоу будет каждый квадратный метр. Кабинет жюри с панорамным обзором также разместится на подмостках. Почти вдвое увеличилась не только рабочая площадь, но и количество света на шоу - четыре сотни световых приборов. У каждого из финалистов будет индивидуальный сценарий освещения и видеоконтента. Работы по возведению необходимой инфраструктуры для шоу продолжаются. Сегодня вечером у конкурсантов пройдет первое знакомство со сценой.
Финал нацотбора на "Евровидение-2020" состоится 28 февраля
Виртуальный вариант проекта в состоянии полной готовности сейчас на ваших экранах. Финал национального отбора пройдет в пятницу,
28 февраля
,
в 22:00
. Прямую трансляцию будут вести телеканалы
и
.
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