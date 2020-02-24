ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В павильоне "Беларусьфильма" собирают сцену нацотбора на "Евровидение-2020"

Техническая команда Белтелерадиокомпании приступила к монтажу сцены национального отбора на "Евровидение". В этом году шоу пройдет в самом большом съемочном павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" общей площадью в тысячу квадратных метров.

Финальное шоу развернется на 1000 кв.м

Монтаж проходит в несколько этапов. Уже установили каркас сцены, с помощью динамических лебедок подвесили световые фермы, собрали светодиодный пол и разместили LED-экраны. Работать на шоу будет каждый квадратный метр. Кабинет жюри с панорамным обзором также разместится на подмостках. Почти вдвое увеличилась не только рабочая площадь, но и количество света на шоу - четыре сотни световых приборов. У каждого из финалистов будет индивидуальный сценарий освещения и видеоконтента. Работы по возведению необходимой инфраструктуры для шоу продолжаются. Сегодня вечером у конкурсантов пройдет первое знакомство со сценой.

Финал нацотбора на "Евровидение-2020" состоится 28 февраля

Виртуальный вариант проекта в состоянии полной готовности сейчас на ваших экранах. Финал национального отбора пройдет в пятницу,

28 февраля

,

в 22:00

. Прямую трансляцию будут вести телеканалы

"Беларусь 1"

и

"Беларусь 24"

.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все