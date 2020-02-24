В павильоне "Беларусьфильма" собирают сцену нацотбора на "Евровидение-2020"

Монтаж проходит в несколько этапов. Уже установили каркас сцены, с помощью динамических лебедок подвесили световые фермы, собрали светодиодный пол и разместили LED-экраны. Работать на шоу будет каждый квадратный метр. Кабинет жюри с панорамным обзором также разместится на подмостках. Почти вдвое увеличилась не только рабочая площадь, но и количество света на шоу - четыре сотни световых приборов. У каждого из финалистов будет индивидуальный сценарий освещения и видеоконтента. Работы по возведению необходимой инфраструктуры для шоу продолжаются. Сегодня вечером у конкурсантов пройдет первое знакомство со сценой.