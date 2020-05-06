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В подземном переходе на станции метро "Октябрьская" появились цитаты из легендарной "Павлинки"
Купаловцы также оригинальным образом решили ободрить жителей столицы. Жизнеутверждающие цитаты из легендарной "Павлинки" появились в подземном переходе на станции метро "Октябрьская". Целая галерея крылатых выражений из спектакля, который в прошлом году, кстати, получил статус нематериального историко-культурного наследия, разместилась на месте афиш Национального академического театра имени Янки Купалы. Самые меткие и известные строки из пьесы классика дополнены пожеланиями актеров. Купаловцы продолжают работать над онлайн-проектами. Также в планах обзорные экскурсии по театру с сюрпризами для театралов.
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