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В поисках культурного маршрута на выходные? "Променад" поможет
В Купаловском театре новинка афиши. Теперь в репертуаре академической сцены - спектакль "Наш космос". В статус юбиляра перешел Русский театр. Вот уже 90-й сезон подряд Горьковский привлекает своими художественными трактовками и высоким уровнем актерского мастерства. Большой не собирается на антракт и в эти выходные ударит по эстетичным рецепторам мистикой. Выставочные залы сразу двух филиалов Центра современных искусств с новинками афиши.
Где экспонируют поп-арт и рассказывают о космических маневрах - расскажем в рубрике "Променад". Подробности в видео.
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