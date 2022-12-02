В поисках культурного маршрута на выходные? "Променад" поможет

В Купаловском театре новинка афиши. Теперь в репертуаре академической сцены - спектакль "Наш космос". В статус юбиляра перешел Русский театр. Вот уже 90-й сезон подряд Горьковский привлекает своими художественными трактовками и высоким уровнем актерского мастерства. Большой не собирается на антракт и в эти выходные ударит по эстетичным рецепторам мистикой. Выставочные залы сразу двух филиалов Центра современных искусств с новинками афиши.



Где экспонируют поп-арт и рассказывают о космических маневрах - расскажем в рубрике "Променад". Подробности в видео.