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В Полоцке открылась фотовыставка "Исторические прогулки с Франциском Скориной"

В Музее белорусского книгопечатания в Полоцке открылась фотовыставка "Исторические прогулки с Франциском Скориной". Это итог длительной работы, проделанной известным журналистом-международником и публицистом Инессой Плескачевской и фотографом Михаилом Пеньевским. Исследователи посетили города Европы, в которых учился, жил и работал Скорина. Краков, ПАдуя, Прага, Вильнюс - в каждом городе журналисты искали следы великого земляка. На фотовыставке представлены десятки фотографий знаковых мест в Европе, связанных с жизнью и деятельностью Франциска Скорины.

Экспозицию дополнили предметы из собрания Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника: старинные книги, монеты, другие артефакты. Выставка продлится до 10 февраля.

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