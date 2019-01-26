В Музее белорусского книгопечатания в Полоцке открылась фотовыставка "Исторические прогулки с Франциском Скориной". Это итог длительной работы, проделанной известным журналистом-международником и публицистом Инессой Плескачевской и фотографом Михаилом Пеньевским. Исследователи посетили города Европы, в которых учился, жил и работал Скорина. Краков, ПАдуя, Прага, Вильнюс - в каждом городе журналисты искали следы великого земляка. На фотовыставке представлены десятки фотографий знаковых мест в Европе, связанных с жизнью и деятельностью Франциска Скорины.