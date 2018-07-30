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В Польше прошел самый большой фестиваль этнических белорусов
Самый большой фестиваль этнических белорусов в Польше "Сяброўская бяседа" в 19-й раз собрал поклонников нашей культуры. В Подляском воеводстве - на границе с нашей страной - выступило несколько коллективов местных белорусов. В небольшом городке Грудек напевы звучали в летнем амфитеатре целых 10 часов. Юрий Карнелович побывал на празднике.
Ежегодно фестиваль белорусской культуры в Подляском воеводстве собирает тысячи зрителей. На два дня небольшой городок Грудек становится центром национальной культуры местных белорусов. Сюда специально приезжают гости из всех уголков Польши, чтобы познакомиться с белорусскими традициями.
Творческий марафон на сцене летнего амфитеатра продолжается 10 часов. Коллективы сменяют друг друга, каждый стремится продемонстрировать зрителям свое национальное своеобразие.
Как утверждают участники праздника, белорусская культура - это не только песни и танцы. Это еще и отличное застолье, на которое приглашают гостей и соседей. И вот этот поросенок, приготовленный на открытом огне, сегодня является символом белорусского гостеприимства.
А еще многочисленные национальные блюда, которыми обязательно угостят всех зрителей.
Поддержать своих соотечественников на "Сяброўскай бяседзе" приехали и творческие коллективы из Беларуси. Их участники признаются, что именно на таких фестивалях чувствуешь единство со всеми белорусами мира.
Культурный марафон в городке Грудек продолжался более 10 часов и закончился только под утро. Свои национальные хиты артисты исполняли на бис несколько раз.
Фестиваль "Сяброўская бяседа" - это только небольшая часть белорусской культурной жизни в Польше. Буквально одновременно с мероприятием в городке Грудек самодеятельные коллективы этнических белорусов выступали и на не менее представительном фестивале в городке Семятыче, что на Белосточчине. Здесь белорусская национальная песня звучала вместе с мотивами других народов, которые проживают в Польше. А вообще в течение года наши соотечественники популяризируют свою культуру на десятках фестивалей, в том числе и международных, которые проводятся в соседнем государстве.
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