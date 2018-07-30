В Польше прошел самый большой фестиваль этнических белорусов

Самый большой фестиваль этнических белорусов в Польше "Сяброўская бяседа" в 19-й раз собрал поклонников нашей культуры. В Подляском воеводстве - на границе с нашей страной - выступило несколько коллективов местных белорусов. В небольшом городке Грудек напевы звучали в летнем амфитеатре целых 10 часов. Юрий Карнелович побывал на празднике.

Ежегодно фестиваль белорусской культуры в Подляском воеводстве собирает тысячи зрителей. На два дня небольшой городок Грудек становится центром национальной культуры местных белорусов. Сюда специально приезжают гости из всех уголков Польши, чтобы познакомиться с белорусскими традициями.

Творческий марафон на сцене летнего амфитеатра продолжается 10 часов. Коллективы сменяют друг друга, каждый стремится продемонстрировать зрителям свое национальное своеобразие.

Как утверждают участники праздника, белорусская культура - это не только песни и танцы. Это еще и отличное застолье, на которое приглашают гостей и соседей. И вот этот поросенок, приготовленный на открытом огне, сегодня является символом белорусского гостеприимства.

А еще многочисленные национальные блюда, которыми обязательно угостят всех зрителей.

Поддержать своих соотечественников на "Сяброўскай бяседзе" приехали и творческие коллективы из Беларуси. Их участники признаются, что именно на таких фестивалях чувствуешь единство со всеми белорусами мира.

Культурный марафон в городке Грудек продолжался более 10 часов и закончился только под утро. Свои национальные хиты артисты исполняли на бис несколько раз.