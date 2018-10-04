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В пространстве Libra открылась выставка "Авангард. ХХ век"

Cегодня в новом выставочном пространстве Libra, что на площади Победы, открылась выставка "Авангард. ХХ век". Самые громкие имена от Сальвадора Дали до Шагала. Впервые в Минск привезли работы Кандинского, Магритта, Вазарели. Каждый из них шел своей дорогой, но все вместе они стали создателями нового явления в искусстве - авангарда прошлого столетия.

В выставочном зале Libra в рамках выставки, которая будет длиться почти два месяца, планируется проводить лекции по искусству.

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