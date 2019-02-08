В рамках книжной выставки определили победителей в 14 номинациях конкурса "Искусство книги"

В столице продолжает свою работу 26-я Международная книжная выставка. Сегодня в конкурсе "Искусство книги", который прошел в рамках форума, определили победителей в 14 номинациях. Это одно из старейших национальных творческих соревнований - литературное первенство проводиться в 58-й раз. "Большой золотой фолиант" у "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" - 4-томное издание обошло более полутора сотен конкурентов. В этом году заявки на участие подали около 40 организаций. Номинанты - это лучшие издательские проекты, ставшие событием в отечественном книгоиздании за 2018 год. Среди томиков преобладала тема малой родины. Победители конкурса награждаются памятным знаком-символом "Золотой фолиант" и дипломами Министерства информации.

