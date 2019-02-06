В рамках книжной выставки состоялась презентация евровизионной монографии

Это совместный проект Белтелерадиокомпании и издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". В глянце ежегодные евроньюс, биография участников песенного конкурса в Минске и летопись успехов представителей Беларуси. О закадровой жизни детского "Евровидения" рассказали и сами представители нашей страны на песенном конкурсе: Даниэль Ястремский , Хелена Мерааи , Руслан Асланов .

Сейчас команда Белтелерадиокомпании ведет активную подготовку финала национального отбора на взрослое "Евровидение". Позади прослушивание и жеребьевка. Подробности из закулисья проекта, а также первые эмоции и неподготовленные комментарии участников - в дневниках "Eurovision 2019. Итоги недели". Смотрите в это воскресенье в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".