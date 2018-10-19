В рамках Международного фестиваля Юрия Башмета прошел уникальный бэби-концерт

Музыка Моцарта с младенчества - уникальный бэби-концерт в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета. Малыши и беременные женщины скрипку Страдивари слушают в Минске уже второй раз. Для непоседливых маленьких слушателей звучат только короткие композиции. Но и сидеть на таком концерте не обязательно: зал "Верхнего города" разместил площадки с дегустациями и активными действиями. Фоновая классическая музыка положительно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка.