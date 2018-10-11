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В Раубичах готовится новая выставка "Народны строй - жывая традыцыя"
Две белорусские мастерицы по-разному подходят к воссозданию традиций. Накануне открытия выставки в Раубичском музее белорусского народного искусства побывала наш корреспондент Лариса Гулякевич.
Самое время в золотую осень продемонстрировать модную одежду. Тем более когда фасоны созданы согласно народным традициям. Музей белорусского народного искусства в Раубичах открывает новую выставку реконструкции народного костюма.
Заглянуть за кулисы создания настоящих народных шедевров предлагают два мастера - представительницы разных поколений.
Для Ларисы Мятлевской реконструкция народного костюма не просто хобби. В основе ее работ этнографические исследования и попытка прикоснуться к старине, ощутить связь поколений. Она преподавала в швейном колледже, а занятия по истории ткачества и швейному делу часто проводила среди музейных экспонатов. Даже свое свадебное платье и аксессуары сделала согласно традиционным канонам.
Александра Духновская - представитель нового поколения, работает с документами в Национальной академии наук, но самостоятельно занимается реконструкцией народной одежды: скрупулезно и с азартом.
Дополнят выставку предметы портняжного быта конца ХХ и начала ХХІ веков.
Выставка реконструированной народной одежды наилучшим образом дополняет постоянную экспозицию Музея народного искусства в Раубичах, где представлены аутентичные региональные наряды, сохраненные в натуральном виде.
Авторские восстановленные коллекции показывают, что в белорусском костюме есть все: гармоничность, красота, и, главное - современность.
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