В Раубичах готовится новая выставка "Народны строй - жывая традыцыя"

Две белорусские мастерицы по-разному подходят к воссозданию традиций. Накануне открытия выставки в Раубичском музее белорусского народного искусства побывала наш корреспондент Лариса Гулякевич.

Самое время в золотую осень продемонстрировать модную одежду. Тем более когда фасоны созданы согласно народным традициям. Музей белорусского народного искусства в Раубичах открывает новую выставку реконструкции народного костюма.

Заглянуть за кулисы создания настоящих народных шедевров предлагают два мастера - представительницы разных поколений.

Для Ларисы Мятлевской реконструкция народного костюма не просто хобби. В основе ее работ этнографические исследования и попытка прикоснуться к старине, ощутить связь поколений. Она преподавала в швейном колледже, а занятия по истории ткачества и швейному делу часто проводила среди музейных экспонатов. Даже свое свадебное платье и аксессуары сделала согласно традиционным канонам.

Александра Духновская - представитель нового поколения, работает с документами в Национальной академии наук, но самостоятельно занимается реконструкцией народной одежды: скрупулезно и с азартом.

Дополнят выставку предметы портняжного быта конца ХХ и начала ХХІ веков.

Выставка реконструированной народной одежды наилучшим образом дополняет постоянную экспозицию Музея народного искусства в Раубичах, где представлены аутентичные региональные наряды, сохраненные в натуральном виде.