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В репертуаре не менее, чем четыре новые постановки - в Купаловском театре рассказали о премьерах сезона
Новый, 105-й театральный сезон стартовал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы спектаклем "Паўлінка",
БЕЛТА.
Заслуженная артистка Беларуси художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова рассказала, что некоторые проекты сейчас находятся на стадии переговоров. "В ближайшее время, я надеюсь, у нас состоится сотрудничество с режиссером Дмитрием Акимовым, представителем Российской Федерации, который уже делал спектакль "А зори здесь тихие", - заметила Ольга Нефедова. По ее словам, этот спектакль снискал особую любовь молодежи.
"На этот раз Дмитрий Акимов будет работать над спектаклем по Достоевскому "Дядюшкин сон". Это постановка о личном человеческом вопросе, об отношениях, близких, алчности, о том, что все-таки правит миром - душа или деньги", - добавила художественный руководитель театра.
Кроме того, зрителей ждет постановка "Брама неўміручасці" по комедии Кондрата Крапивы, а также спектакль по произведению белорусского драматурга Влады Ольховской. "Несмотря на то, что Купаловский театр верен традициям, все наши актеры молоды в душе, поэтому вас ждут нетривиальные подходы к постановкам", - подчеркнула Ольга Нефедова.
Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Александр Шестаков отметил, что в новом театральном сезоне запланировано достаточно много различных гастрольных поездок, в том числе творческих обменных. "В 2021 году у нас было до 10 поездок, в 2022-м - 51, в 2023-м - 47 поездок. В 2024 году уже в первой половине мы сделали более 30 поездок, стараясь поддерживать прежний уровень", - отметил он.
По словам гендиректора, в ближайшее время театр отправится с двумя спектаклями в Белоозерск, а также примет участие в международном театральном фестивале "Белая вежа".
Сам Купаловский на своей сцене в этом сезоне вновь проведет республиканский театральный фестиваль "Победа", приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
"Что касается обновления, то репертуар у нас планируется пополнить не менее чем четырьмя постановками. Кроме этого, мы работаем над обновлением различной сувенирной продукции. Сегодня мы представили ее частичку. Это сувенирная продукция ярких главных героев спектакля "Паўлінка", который является нашей визитной карточкой и нематериальной историко-культурной ценностью. В дальнейшем эта сувенирная продукция будет представлена нашему зрителю", - добавил Александр Шестаков.
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