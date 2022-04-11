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В республиканском конкурсе "Спрадвечнае заўтра" приняли участие более 70 детских коллективов
От древних ремесел до новых технологий: архитектура Минска - в стиле вытинанки, а борисовские "пословицы" - в стиле маляванки. Стеклянные картины из Бреста, и войлочные из Смилович. Всего 85 художественных проектов в разных техниках декоративно-прикладного творчества.
Более 70 детских коллективов, которые носят звания "народный", "образцовый", "заслуженный", приняли участие в республиканском конкурсе "Спрадвечнае заўтра". Свои инновационные работы молодые таланты вместе с креативными педагогами представили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.
Факт
Аппликация соломкой, роспись по ткани, стеклу, дереву, художественный текстиль, керамика, бумагопластика, моделирование одежды.
Победителями стали более 20 художественных проектов, в которых участвовали ребята из всех уголков Беларуси в возрасте от 4 до 16 лет.
Награды и призы юным художникам торжественно вручат 28 апреля.
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