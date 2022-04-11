В республиканском конкурсе "Спрадвечнае заўтра" приняли участие более 70 детских коллективов

От древних ремесел до новых технологий: архитектура Минска - в стиле вытинанки, а борисовские "пословицы" - в стиле маляванки. Стеклянные картины из Бреста, и войлочные из Смилович. Всего 85 художественных проектов в разных техниках декоративно-прикладного творчества.



Более 70 детских коллективов, которые носят звания "народный", "образцовый", "заслуженный", приняли участие в республиканском конкурсе "Спрадвечнае заўтра". Свои инновационные работы молодые таланты вместе с креативными педагогами представили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.