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В России на 64-м году из жизни ушел известный певец и музыкант Крис Кельми

Известно, что артисту стало плохо 1 января. Он находился в своем подмосковном доме. Прибывшие врачи не успели помочь. У Кельми остановилось сердце. Точная причина смерти не сообщается. Ранее у музыканта были проблемы с алкоголем.

Напомним, Крис Кельми - создатель групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", также был участником группы "Автограф". Среди его песен - "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву".

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