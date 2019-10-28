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В Россонах в минувшие выходные можно было погулять на свадьбе по традициям наших предков

В конкурсе обрядов фольклорные коллективы северного региона презентовали песни, танцы и угощения, без которых в отдельных районах не обходилась ни одно гуляние. К примеру, в Россонах это фаршированная щука, а в Дубровно - каравай на яблоневой ветке. Своими традициями поделились и коллективы из России и Латвии.

А во время конкурса-импровизации сватьи и сваты, согласно местным традициям, представили женихов и невест. Также гости праздника ознакомились с особенностями свадебных нарядов отдельных регионов.

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