В Россонах в минувшие выходные можно было погулять на свадьбе по традициям наших предков

В конкурсе обрядов фольклорные коллективы северного региона презентовали песни, танцы и угощения, без которых в отдельных районах не обходилась ни одно гуляние. К примеру, в Россонах это фаршированная щука, а в Дубровно - каравай на яблоневой ветке. Своими традициями поделились и коллективы из России и Латвии.