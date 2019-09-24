В Ростове-на-Дону продолжается международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

Сегодня на сцену Областного дома народного творчества донской столицы вышли 20 певцов из Беларуси и России. Они исполнили по две песни. Одна из них по регламенту - патриотическая. Результаты конкурса станут известны лишь на закрытии в пятницу. Ну, а сейчас Сергей Козлович расскажет, как накануне фестиваль открывали.

У этого молодежного фестиваля - большая история

Уже 14 лет он собирает молодые таланты Беларуси и России на одной сцене. Причем как эстрадных исполнителей, так и фольклорные коллективы. Вчера свои лучшие номера они показали в драматическом театре имени Горького. В трехчасовом шоу выступили около двух с половиной сотен человек!



Кто-то из них здесь впервые, остальных долго уговаривать на поездку в Ростов не пришлось. Многонациональная молодежная компания снова собралась на донской земле, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. Самые громкие гости привезли культуру своего народа с далекой Камчатки. Первое время зрители ждали, что в зале пойдет дождь.

В ответ белорусы поражали высокими технологиями. Светодиодные ленты в руках умельцев превратились в яркое неоновое шоу.

А сегодня свой уровень профессионализма и любовь к музыке показали молодые певцы. На конкурсе участники исполнили по две песни. Беларусь среди двух десятков участников представили восемь вокалистов.

Увезут ли белорусы из Ростова Гран-при, узнаем лишь на закрытии фестиваля