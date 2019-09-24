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В Ростове-на-Дону продолжается международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"
Сегодня на сцену Областного дома народного творчества донской столицы вышли 20 певцов из Беларуси и России. Они исполнили по две песни. Одна из них по регламенту - патриотическая. Результаты конкурса станут известны лишь на закрытии в пятницу. Ну, а сейчас Сергей Козлович расскажет, как накануне фестиваль открывали.
У этого молодежного фестиваля - большая история
Уже 14 лет он собирает молодые таланты Беларуси и России на одной сцене. Причем как эстрадных исполнителей, так и фольклорные коллективы. Вчера свои лучшие номера они показали в драматическом театре имени Горького. В трехчасовом шоу выступили около двух с половиной сотен человек!
Кто-то из них здесь впервые, остальных долго уговаривать на поездку в Ростов не пришлось. Многонациональная молодежная компания снова собралась на донской земле, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. Самые громкие гости привезли культуру своего народа с далекой Камчатки. Первое время зрители ждали, что в зале пойдет дождь.
В ответ белорусы поражали высокими технологиями. Светодиодные ленты в руках умельцев превратились в яркое неоновое шоу.
А сегодня свой уровень профессионализма и любовь к музыке показали молодые певцы. На конкурсе участники исполнили по две песни. Беларусь среди двух десятков участников представили восемь вокалистов.
Увезут ли белорусы из Ростова Гран-при, узнаем лишь на закрытии фестиваля
А пока сразу после конкурса все отправились почтить память героев Великой Отечественной в мемориальном комплексе "Павшим воинам". Уже завтра молодые артисты отправятся в города Ростовской области. Завершится молодежный форум многонациональным гала-концертом в пятницу.
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