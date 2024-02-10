В Сан-Паулу развернулось грандиозное шоу - стартовал бразильский карнавал

В Бразилии стартовал знаменитый карнавал. Мэр Рио-де-Жанейро торжественно вручил символические ключи от города хозяину праздника - королю Момо. До 14 февраля жители и гости будут наблюдать за соревнованием среди школ самбы. Красочные шествия начались и в Сан-Паулу, на самбадроме Анхемби. Там развернулось грандиозное шоу. Перед зрителями проехали ярко украшенные платформы в сопровождении музыкантов и танцоров.