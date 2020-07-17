В Северной башне Гольшанского замка готовят экспозицию

Сегодня на каждом из этажей вежи - реставрационные работы. Здесь обнаружили нервюры - исторические рельефы на сводах - и живопись 17 века. Рисунки "раскроют" и придадут им более яркий цвет. Скоро здесь появится камин с гербом Сапег, портреты знатного рода и найденные при раскопках артефакты. Сами руины продолжают приводить в порядок через кит-концепцию. Фрагментарно оставят аутентичные кирпичи, где-то добавят свежую кладку. И конструкции для поддержки фасадов. В ближайшие месяцы территорию дополнит инфраструктура. А именно - визит-центр, уже готов каркас для здания. Здесь можно будет заказать экскурсию и выпить чашечку кофе.