В Шкловском районе открывается фестиваль "Александрия собирает друзей"

В Шкловском районе открывается самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Торговые ряды, концертные площадки, большая развлекательная программа, а еще цирк шапито, фуд-корты - и все это праздник музыки, народного искусства, отдыха для всей семьи. Уже работают подворья, ремесленники. Гостей ждет концерт звезд эстрады и лучших народных коллективов. Украшением фестиваля станет республиканский турнир по пауэрлифтингу и финал конкурса "Властелин села".А вечером на главной сцене фестиваля пройдет большой концерт с участием мировых звезд эстрады. Завершится первый день праздника фейерверком.



