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В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная 75-й годовщине уничтожения Минского гетто
В штаб-квартире ООН открылась выставка работ известного белорусского художника Матвея Басова. Экспозиция "Стук в дверь" посвящена 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. Одним из последних очевидцев этого исторического для Беларуси события остается Савелий Каплинский. На церемонии открытия выставки с героем тех трагических лет встретился наш собственный корреспондент в Нью-Йорке Михаил Комадовский.
В стенах Организации Объединенных Наций, как правило, все внимание - на дипломатов. Но сегодня главный герой вечера - Савелий Каплинский, последний очевидец ликвидации Минского гетто. Последний, кто из первых уст может рассказать о произошедшем, Савелий Каплинский поделился своими воспоминаниями с белорусским художником Матвеем Басовым. Исторические детали и личная боль легли в основу 30 картин.
Место для экспозиции символично. ООН - площадка для переговоров всего мира. И этому миру белорусы напоминают: такое не должно повториться.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:"
Действительно, такие вещи важно помнить и отмечать такие даты, скорбные. Мы не должны забывать о тех уроках, которые мы вынесли из результатов Второй мировой войны. Особенно сейчас, когда международная обстановка становится все более и более напряженной, мы не должны забывать о многомиллионных жертвах нашей страны в войне".
Юрген Шульц, заместитель постоянного представителя Германии при ООН:
"То, что случилось 75 лет назад, трудно описать словами. Ничего не может адекватно и вразумительно объяснить действия солдат, вдохновленных нацистской идеологией расизма, ксенофобии и ненависти"
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Савелий Каплинский едва находит слова, чтобы описать свой последний день в гетто. Пока он жив, своей обязанностью считает рассказывать, просвещать, не забывать.
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