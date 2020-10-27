Музей будущего в районном центре с интерактивными зонами, местами для обучения и релакса. В Слуцке идут работы по созданию новой экспозиции краеведческого музея. С учетом не только подачи раритета, но и безопасности для предмета. О том, как создают и заполняют музейное пространство, Елена Бормотова.

Новая экспозиция Слуцкого краеведческого музея

Дом барона Шталя. Конец XVIII века. Точная датировка неизвестна. Да и имя владельца - одно из последних научных открытий музейщиков. Ранее здание называли домом дворянских собраний. Архитектура строения нашла отражение и в новом экспозиционном решении залов.

Первый ремонт музея за последние 40 лет

Устарели и форма подачи материала, и музейное оборудование. Витрины не выдерживали требований по безопасности. Да и за это время удалось сделать немало научных открытий. Приобретены сотни экспонатов, выставить которые было проблематично.







Впервые со времени открытия музея (а это почти 70 лет) в экспозиции появится отдельный зал слуцких поясов. В фондах учреждения есть один оригинальный пояс, но в связи с тем, что тканый раритет долго выставлять нельзя, в витрине будет представлена копия. Реальный предмет из радзивилловской мануфактуры все же будет экспонироваться, но крайне редко.

Научная концепция и ее художественное решение

Разработка концепции началась сразу после того, как музей закрыли на ремонт. Около двух лет назад. Реализация идет почти год. Под ключ сдано фойе и зал природы. Он также появился впервые в истории. До этого был лишь небольшой угол в общей экспозиции. Заканчиваются работы в зале Слуцкого княжества. Покажут то, о чем раньше только упоминали.





Индивидуальные проекты для витрин