В Слуцке проходит выставка, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Сожженных деревень в Слуцке достаточно, чуть более 60. Слуцк имеет свою Хатынь - это деревня Переходы, которую фашисты в феврале 1943 года полностью уничтожили. Там было 26 домов, в которых проживали 116 мирных жителей. Теперь это деревня-памятник.

Ирина Дубовская, заведующая Галереей искусств им. В. С. Садина