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В Слуцке проходит выставка, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

28 тыс. военнопленных и мирных жителей погибли в годы Великой Отечественной войны в Слуцком лагере Шталаг-362. Эти и другие цифры, факты, документы, свидетельства в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков представил проект Слуцкого краеведческого музея. Экспозиция занимает несколько залов: инсталляции, интерактивные витрины и карты, подборка произведений живописи. Через разные выразительные средства ведется рассказ о трагических 40-х.

Сожженных деревень в Слуцке достаточно, чуть более 60. Слуцк имеет свою Хатынь - это деревня Переходы, которую фашисты в феврале 1943 года полностью уничтожили. Там было 26 домов, в которых проживали 116 мирных жителей. Теперь это деревня-памятник.
Ирина Дубовская, заведующая Галереей искусств им. В. С. Садина

Большинство экспонатов на выставке - из фондов Слуцкого краеведческого музея. Есть и совсем новые, они представлены Слуцкой прокуратурой. Это документы, которые свидетельствуют о политике геноцида, которую фашистские оккупанты проводили на нашей земле.

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