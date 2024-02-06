3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Слуцке проходит выставка, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
28 тыс. военнопленных и мирных жителей погибли в годы Великой Отечественной войны в Слуцком лагере Шталаг-362. Эти и другие цифры, факты, документы, свидетельства в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков представил проект Слуцкого краеведческого музея. Экспозиция занимает несколько залов: инсталляции, интерактивные витрины и карты, подборка произведений живописи. Через разные выразительные средства ведется рассказ о трагических 40-х.
Сожженных деревень в Слуцке достаточно, чуть более 60. Слуцк имеет свою Хатынь - это деревня Переходы, которую фашисты в феврале 1943 года полностью уничтожили. Там было 26 домов, в которых проживали 116 мирных жителей. Теперь это деревня-памятник.
Большинство экспонатов на выставке - из фондов Слуцкого краеведческого музея. Есть и совсем новые, они представлены Слуцкой прокуратурой. Это документы, которые свидетельствуют о политике геноцида, которую фашистские оккупанты проводили на нашей земле.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Белоруска рассказала об участии в "полете" на Луну
Рядом Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте
Минск старше, чем мы думали - сенсационные открытия сделали археологи
Музыканты Президентского оркестра преподали мастер-класс участникам "Марафона единства" в Бобруйске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября