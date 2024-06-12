В состав Союза писателей Беларуси входят 50 иностранцев

К 90-летию Союз писателей Беларуси подошел в международном статусе: в сообщество входят 50 иностранцев. Переводчики популяризируют белорусскую литературу в Таджикистане, Казахстане и России, литературоведы и авторы - из Австрии, Болгарии, Сербии, Франции. Сегодня в Союзе писателей Беларуси 660 авторов. К юбилею вспомнили о политических игрищах сразу после развала Советского Союза, когда у руля встали националистические оппозиционеры-графоманы.