В Стародорожском районном центре культуры танцуют все - от мала до велика

Народные игры и танцы из бабушкиного сундука предлагает театр "Стародорожская лисенка". В репертуаре - театрализованные игровые программы со старинными танцами, хороводами и конкурсами. Самая активная аудитория - дети разных возрастов, которые через интерактивные игры имеют возможность узнать про народные традиции и историю родного Стародорожского края.

