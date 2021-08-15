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В Стародорожском районном центре культуры танцуют все - от мала до велика

Народные игры и танцы из бабушкиного сундука предлагает театр "Стародорожская лисенка". В репертуаре - театрализованные игровые программы со старинными танцами, хороводами и конкурсами. Самая активная аудитория - дети разных возрастов, которые через интерактивные игры имеют возможность узнать про народные традиции и историю родного Стародорожского края.


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