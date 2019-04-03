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В Стародорожском районном центре ремесел проходят занятия по ткачеству на кроснах для детей и взрослых

Нередко мастер-классы дают народные умелицы, для которых этот промысел - ежедневная работа, а не только искусство. Они делятся стародавними техниками изготовления поясов, рушников и других домотканых вещей. К тому же мастера могут объяснить и значение узоров, свойственных только Стародорожскому району.

Ткачество - один из брендов Стародорожского района. В течение девятнадцати лет он собирает народных и заслуженных мастеров со всей области на фестивале "Матчыны кросны".

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