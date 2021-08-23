В Старых Дорогах прошел VIII областной праздник-конкурс "Матчыны кросны"

Праздничное шествие, дефиле в национальных костюмах и мастер-классы от профессиональных ткачих. В Старых Дорогах прошел восьмой конкурс по ткачеству "Матчыны кросны". Фестиваль проводится раз в три года, а начинал свою историю с нулевых. В этот раз он собрал более 70 человек из 16 районов Минской области. Участвовали и дети. Побывала на празднике и наш корреспондент Дарья Рачко (видео).